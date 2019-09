Paris (www.fondscheck.de) - Die Angst vor der großen Konjunkturflaute, politischen Turbulenzen und Währungskrisen haben dazu geführt, dass sich viele Anleger aus Europa zurückziehen oder aber in vermeintlich "sichere" Häfen flüchten, so die Experten von Comgest.Dass es trotzdem möglich sei, in einem volatilen Marktumfeld langfristig mit geringer Volatilität gute Gewinne zu erzielen, zeige die Erfolgsgeschichte des Comgest Growth Europe Opportunities (GEO) (ISIN IE00B4ZJ4188/ WKN A0YAJD) der internationalen Fondsboutique Comgest. Der Fonds habe im August 2019 sein zehnjähriges Bestehen gefeiert und warte über diesen Zeitraum hinweg mit einer herausragenden Performance auf. Portfoliomanagerin Eva Fornadi blicke hinter die Kulissen und zeige die Erfolgsfaktoren auf. ...

