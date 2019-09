Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando nach einer Roadshow in den USA auf "Sell" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Analystin Michelle Wilson hält zwar viel vom Management und der Marktplatz-Strategie des Onlinehändlers. Die mittelfristigen Ziele seien allerdings ambitioniert, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem Bericht über das dritte Quartal will sie ihre Verkaufsempfehlung aber überprüfen./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

