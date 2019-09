ESSEN/SYDNEY (dpa-AFX) - Die australische Hochtief -Tochter Cimic hat einen neuen Metro-Auftrag an Land gezogen. Die Cimic-Tochter CPB Contractors werde die Sydney Metro City & Southwest Pitt Street Station bauen, teilte Cimic am Dienstag mit. Mit dem Bau der Metro-Station, die zu Australiens größtem öffentlichen Transport-Projekt gehöre, werde das Unternehmen einen Umsatz von rund 463 Millionen australischen Dollar (288 Mio Euro) generieren. Die Arbeiten an der Station sollen im kommenden Jahr beginnen und 2023 abgeschlossen sein./mne/jsl/men

