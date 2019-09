IRW-PRESS: Carl Data Solutions: RJN und FlowWorks Inc. von Carl Data führen umfassende Upgrades an Durchflusswächtern im Großraum Washington D.C. durch

Vancouver (British Columbia), 17. September 2019. Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FSE: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl Data), freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft FlowWorks Inc. (FlowWorks) eine Partnerschaft mit dem Technikunternehmen RJN Group Inc. (RJN) eingegangen ist, um der Washington Suburban Sanitary Commission (die WSSC) erweiterte Analysekapazitäten auf einer weiterentwickelten Datenerfassungsplattform bereitzustellen, die die Vollzeitüberwachung und -verwaltung von 240 Durchflusswächtern und Niederschlagsmessern umfassen wird.

Die WSSC suchte nach einer skalierbaren, zukunftssicheren Lösung zur Überwachung der Vorstadtgebiete von Washington D.C. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt an 30 Standorten, das sechs Monate dauerte, hat WSSC entschieden, mit der vollständigen Nutzung der Software zur Überwachung ihres Abwassersystems fortzufahren.

Momentan zählt die WSSC angesichts eines Netzes von fast 5.768 Meilen an Wasserleitungen und über 5.578 Meilen an Abwasserleitungen zu den größten Wasser- und Abwasserunternehmen der USA. Ihr Versorgungsgebiet umfasst nahezu 1.000 Quadratmeilen und sie beliefert 1,8 Millionen Bewohner mit etwa 475.000 Kundenkonten.

RJN ist ein führender Anbieter von innovativen und zuverlässigen Lösungen zur Effizienzsteigerung in den Wasser- und Abwassersystemen seiner Kunden. Wir können uns glücklich schätzen, mit einem solch innovativen und technologisch versierten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Kevin Marsh, President von FlowWorks, sagte. Die WSSC gilt als eines der größten und zukunftsorientierten Wasser- und Abwasserunternehmen Nordamerikas. FlowWorks ist stolz auf die Entscheidung der WSSC, unsere modernen Lösungen in ihr System zu integrieren.

Über die RJN Group

RJN wird seit über 40 Jahren landesweit als professionelles Technikunternehmen geschätzt. Dieser Erfolg hat zu beständigen, wiederholten Geschäften geführt, die über 80 Prozent seiner Kunden ausmachen. RJN ist ein professioneller Spezialist für Technik und Zustandsbewertung von Rohrleitungen, der sich auf die Bereitstellung praktischer Lösungen für Eigentümer von Trinkwasser-, Abwasser- und Regenwassersystemen konzentriert. Angesichts seiner Vision, die Infrastruktur für morgen zu entwickeln, ist RJN bestrebt, die Interessen seiner Kunden zu unterstützen und ihr Handeln zu lenken, um den bestmöglichen Service zur Verbesserung der nationalen Abwassersysteme zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.rjn.com.

Über die WSSC

Die WSSC beliefert die Bürger der Countys Prince Georges und Montgomery in Maryland seit 100 Jahren mit Trinkwasser, das seit jeher die strengen Standards des Safe Drinking Water Act erfüllt, und schützt die Umwelt durch wichtige Dienstleistungen zur Wiederherstellung der Wasserressourcen. Ihre Vision besteht darin, DAS erstklassige Wasserunternehmen zu sein, bei dem hervorragende Produkte und Dienstleistungen jederzeit verfügbar sind.

Über FlowWorks

FlowWorks ist eine leistungsstarke Software-as-a-Service- (SaaS)-basierte Anwendung zur Sammlung, Überwachung und Analyse aller Arten von Umweltdaten. FlowWorks ist im Vergleich zu konkurrierenden Softwarepaketen flexibel, erschwinglich und benutzerfreundlich. Die FlowWorks-Anwendung bietet die einzigartige Möglichkeit, Daten von allen Arten von Überwachungsgeräten, Messgeräten und Sensor-Hardware, SCADA-Systemen sowie anderen öffentlichen und privaten Datenquellen zu erfassen und die gesammelten Informationen in einer einzigen Plattform zusammenzuführen, um umfassende Analysen und Berichte zu erstellen, wodurch der Endverbraucher Zeit und Geld spart. Weitere Informationen über die FlowWorks-Anwendung finden Sie unter www.FlowWorks.com.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (Industrial Internet of Things), das zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Carl Data nutzt seine jüngsten Übernahmen, um Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über eine leistungsfähige, technologieagnostische End-to-End-Plattform zu unterstützen, auf der intelligente Sensoren mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Analyse kombiniert werden.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen, die einen Nutzen aus neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten auf Basis des maschinellen Lernens (KI) schöpfen und jene Skalierbarkeit ermöglichen, die für eine effiziente Überwachung von Smart Cities, Versorgungsbetrieben und anderen vertikalen Industrieunternehmen erforderlich ist. Dieses Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagenwerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

