Die gebündelte Kompetenz ermöglicht es produzierenden Unternehmen, die durchgängige digitale Unternehmenstransformation effizient umzusetzen

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie-, Beratungs- und Geschäftsprozessdienstleistungen, gab heute seine strategische Partnerschaft mit dem deutschen Unternehmen i4.0MC (Industrie 4.0 Maturity Center GmbH) bekannt, um die digitale Transformation in produzierenden Unternehmen voranzutreiben.

i4.0MC hat seinen Sitz in Aachen und ist fester Bestandteil des weltberühmten RWTH Aachen Campus. Er wird von funktionalen und technischen Experten des Produktionssektors und der industriellen Prozesse geleitet.

i4.0MC, Vorreiter auf dem Gebiet der Reifegradermittlung von Industrie 4.0, verwendet den acatech Industrie 4.0 Maturity Index, um produzierenden Unternehmen dabei zu helfen, festzustellen, in welchem Stadium der Industrie 4.0-Programme sie sich befinden. Diese Evaluierung hilft Unternehmen, Digitalisierungsaktivitäten im gesamten Unternehmen zu priorisieren, abzustimmen und zu steuern.

Diese Partnerschaft wird die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Branchenführern in Fertigungsindustrien wie Automobilindustrie, Konsumgüterindustrie, industrielle Fertigung, Öl- und Gasindustrie und Biowissenschaften fördern. Das erfahrene Beraterteam von Wipro, das auf die Kernfertigungsindustrien ausgerichtet ist, unterstützt seine Kunden auf ihrer i4.0MC geleiteten Transformationsreise von Anfang bis Ende.

Dipl.-Inform. Christian Hocken, MBA, Managing Partner sagte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem führenden Technologieunternehmen. Unsere Kompetenzen ergänzen sich ideal. Wir stellen die Management-Frameworks und Steuerungsinstrumente zur Verfügung, während Wipro die digitale Transformation durchführt. Zusammen können wir unseren Kunden maßgeschneiderte Transformationsprojekte anbieten, um ein datengetriebenes, agiles Unternehmen zu werden."

Wipro hilft weltweiten Organisationen auf ihrem Weg der Einführung von 4.0 mit seinem umfassenden Angebotspaket, welches Advisory- und Beratungsdienstleistungen, Branchenlösungen, Plattformdienstleistungen und Applikationsdienstleistungen abdeckt. Der Unternehmensfokus liegt darauf, Produzenten in allen Branchen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu begleiten von der Bewertung bis zur Implementierung.

"Heutzutage haben Fertigungsunternehmen eine ungeordnete Landschaft von isolierten POCs und Prototypen, die für das Unternehmen keinen Nutzen bringen. Durch unsere Partnerschaft werden wir diesen Unternehmen helfen, die richtigen Maßnahmen zu definieren und zu implementieren, um Technologie effektiv einzusetzen", sagte Dr.-Ing. Tobias Harland, Senior Manager Industrial Practice.

Harmeet Chauhan, Senior Vice President und Global Head, Industrial Engineering Services bei Wipro Limited, sagte: "Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Industrielle Automatisierung und Werkstatttechnologien war Wipro in den vergangenen Jahren ein bedeutender Industrie 4.0-Implementierungspartner für globale Organisationen. Unsere EngineeringNXT-Angebote basieren auf den wichtigsten Pfeilern von Industrie 4.0, einschließlich Echtzeitfähigkeit, erweiterter Analytik mit KI/ML, Entscheidungsunterstützungssysteme und Cyber-physische Systeme. Diese Partnerschaft wird uns helfen, den Produzenten, durch Industrie 4.0-Programme, eine durchgehende Transformation zu ermöglichen. Anschließend können wir vertikale Branchenlösungen und -plattformen einführen und implementieren, die maschinelles Lernen und erweiterte Analytik nutzen, um so neue Geschäftsmodelle und Einnahmequellen zu erschließen."

Über i4.0MC Industrie 4.0 Maturity Center GmbH

Das Industrie 4.0 Maturity Center richtet sich an produzierende Unternehmen, die vor der digitalen Transformation stehen, sowie an Unternehmen, die diese Transformation begleiten. Der vom Industrie 4.0 Maturity Center verwendete acatech Industrie 4.0 Maturity Index dient produzierenden Unternehmen als methodischer Leitfaden, um den Weg zu einem agilen Unternehmen individuell zu gestalten und die erforderlichen Schritte zu ermitteln. Wissenschaftlicher Ordnungsrahmen des "Industrie 4.0 Maturity Centers" ist der im Rahmen einer acatech-Initiative entwickelte "Industrie 4.0 Maturity Index". Dieser wurde nach über einjähriger Forschungsarbeit diverser Forschungsinstitute und Industrieunternehmen im Mai 2017 der Akademie der Technikwissenschaften als acatech-Studie übergeben. Das Konsortium vereinte die notwendige, wissenschaftliche Kompetenz mit der erforderlichen Flexibilität und dem Pragmatismus aus Unternehmensperspektive auf international anerkanntem Qualitätsniveau.

