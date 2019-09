17.09.2019 - Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003) unterzeichnete einen langfristigen Stromabnahmevertrag ("Power Purchase Agreement/PPA") mit einem international führenden Energieunternehmen über zehn Jahre für den bisher größten Solarpark in der Geschichte des Unternehmens in der Nähe der spanischen Stadt Talayuela. Diese Anlage zählt mit einer Erzeugungsleistung von rund 300 MW zu den größten Solarparks in Europa. "Der erste unterzeichnete langfristige Stromabnahmevertrag (PPA) für einen Solarpark ohne jegliche Unterstützung durch Einspeisevergütungen ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...