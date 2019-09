Vaduz (ots/ikr) - Am vergangenen Freitag, 13. September 2019 waren die pensionierten Lehrerinnen und Lehrer zum traditionellen Pensionistenausflug eingeladen. Gestärkt mit einem gemeinsamen Frühstück, an welchem auch Rachel Guerra, Leiterin Pflichtschule und Kindergarten,Schulamt, und Musikschuldirektor Klaus Beck teilgenommen hatten, führte die Reise bei schönstem Herbstwetter nach Illerbeuren ins Schwäbische Bauernhofmuseum. Am Nachmittag stand eine Naturerlebnisführung im Skywalk in Scheidegg auf dem Programm. Im Kreise ehemaliger Berufskolleginnen und -kollegen genossen die pensionierten Lehrpersonen einen wunderschönen Tag.



