ALS (Automatic Logistic Solutions) hat erstmals eine XS- Variante des automatischen Paket-Öffners für klein- bis mittelgroße Betriebe und Filiallösungen entwickelt. Der Halbautomat Jupi lohnt sich schon bei einem mäßigen Paketvolumen von 300 - 1.500 pro Tag. ALS ist bekannt für automatische Paket-Öffnung in der Intralogistik, insbesondere da es keinen vergleichbaren Wettbewerber in ganz Europa gibt. Nun hat der Maschinenbauer erstmals einen Halbautomaten für die passenden Paketmenge der KMU auf den Markt gebracht - auf Grund der großen Nachfrage. In unzähligen Betrieben stehen täglich mehrere ...

