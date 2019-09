Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte stehen unter politischem Einfluss, so Ulrich Wortberg, CEFA bei der Helaba.Neben den Dauerthemen "Brexit" und Handelskonflikt seien nun noch Sorgen vor einer Eskalation am Persischen Golf dazugekommen, nachdem die Ölproduktion in Saudi-Arabien durch Drohnenangriffe beeinträchtigt sei. Zu einem sprunghaften Anstieg der Risikoaversion sei es aber nicht gekommen und so habe sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) von seinen jüngsten Verlusten nur wenig erholt. Heute könnten ein Anstieg der ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen und robuste Produktionszahlen in den USA für Gegenwind sorgen. Das technische Bild weise zudem auf Risiken hin. Unterstützungen seien bei 172,18 und um 172,00 zu finden. Den ersten Widerstand lokalisieren wir an der 55-Tagelinie bei 173,28, so die Analysten der Helaba. Die Trading-Range liege bei 172,20 bis 173,50. ...

