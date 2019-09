Guten Morgen,morgen entscheidet die Fed über weitere Maßnahmen am Zinsende und bis dahin bleiben die Märkte in Wartestellung. Als abgemacht gilt eine Senkung um 0,25 Prozentunkte, aber die eigentliche Frage ist, was im Verlauf der kommenden Monate zu erwarten ist. Wir vermuten, dass Fed-Chef Powell geneigt sein dürfte, weitere Senkungen rasch folgen zu lassen, um möglichst zügig auch die inverse Zinskurve verschwinden zu lassen. Zwar sind die Wirtschaftsdaten der USA dafür noch zu gut, doch wird die Fed sich am Ende nicht sagen lassen wollen, dass sie zu Beginn zu zaghaft unterwegs war. Die Börse wird also erneut auf das achten, was Powell im Wortlaut verkündet.

