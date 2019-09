Der Motorsägenhersteller Stihl hat seine Umsätze in den ersten acht Monaten des Jahres wieder deutlicher steigern können. "Das Plus ist vor allem zurückzuführen auf eine stärkere Nachfrage nach höherpreisigen Produkten", sagte Firmenchef Bertram Kandziora am Dienstag in Waiblingen. Der Umsatz stieg von Januar bis August gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Während der Absatz nach Akku-Geräten zweistellig zulegte, ging die Nachfrage nach Benzinprodukten den Angaben zufolge leicht zurück.

Nicht nur Stihl auch andere Hersteller von Garten- und Forstgeräten stellen derzeit in vielen Bereichen auf Akkus um. Bei Stihl haben inzwischen schon etwa 15 Prozent aller verkauften Geräte einen Akku. Dennoch wird es auch in Zukunft Geräte mit Benzinantrieb geben, wenn eine hohe Leistung benötigt wird, machte Kandziora klar: "Wir lassen bei der Entwicklung von Benzin-Geräten keinen Millimeter nach und geben gleichzeitig Gas bei Akku-Produkten."

Im vergangenen Jahr hatten das schlechte Wetter, negative Wechselkurseffekte und die weltweiten Handelskonflikte den Absatz gebremst. Obwohl weltweit nochmals etwas mehr Produkte verkauft wurden als 2017, ging der Umsatz 2018 leicht um 0,3 Prozent auf rund 3,78 Milliarden Euro zurück. Das wirkt nach wie vor nach. "Viele Fachhändler haben noch gefüllte Läger aus dem Vorjahr", sagte Kandziora. Angaben zum Gewinn macht das Familienunternehmen nicht./ang/DP/nas

AXC0118 2019-09-17/11:44