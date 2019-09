Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX und die Aktien von Wirecard, der Deutschen Bank, Aurora Cannabis, Tesla, BYD und JinkoSolar. Wirecard bleibt nicht nur der Liebling der Privatanleger, sondern auch der Analysten. Leich zwei von ihnen haben gerade ihre durchaus ambitionierten Kursziele jenseits der 200-Euro-Marke bestätigt. Dazu gibt es neue China-Fantasie. Jetzt muss nur noch - endlich - die Aktie durchstarten. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die nicht enden wollenden Probleme bei der Deutschen Bank, um die Analystenschelte für Aurora Cannabis, um das Potenzial der Tesla-Aktie, die langsame Erholung bei BYD und um sonnige Aussichten für JinkoSolar. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.