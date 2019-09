Die Wirecard AG (WKN: 747206) verstärkt ihre Aktivitäten in China: Im Rahmen einer erweiterten Zusammenarbeit mit UnionPay geht der DAX-Konzern eine globale strategische Partnerschaft mit dem Kreditkartenunternehmen ein. Das teilte der Fintech-Dienstleister am Montag mit. Erklärtes Ziel sei neben der internationalen Expansion ausdrücklich das "Wachstum in China". Dazu zähle der Ausbau des Geschäfts mit einheimischen Unternehmen, so Wirecard.

Zielgruppe seien, wie Wirecard betonte, neben der heimischen chinesischen Bevölkerung mehrere hundert Millionen Touristen, die jährlich in das Reich der Mitte reisen. Als Highlight in den nächsten Jahren hob die Gesellschaft die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking hervor. Für das Event sei Angaben zufolge eine extra Verbraucherlösung geplant. Wirecard - laut eigener Ansicht "der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie" - holt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...