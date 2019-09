Wien (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Steuerberater-Versicherung, Pensionskasse des steuerberatenden Berufs VVaG (DSV) steckt bekanntermaßen in großen finanziellen Schwierigkeiten, so die Experten von "FONDS professionell".Die seien offenbar derart existenziell, dass das Vorsorgewerk eine Anleihe nicht mehr bedienen könne. In einer Ad hoc-Presseaussendung werde mitgeteilt, dass die am 17. September fälligen Zinsen für eine von der DSV begebene nachrangige Inhaberschuldverschreibung vorläufig nicht gezahlt würden. Gleichzeitig würden die Gläubiger prüfen, ob sie einer Änderung der Anleihebedingungen zustimmen sollten, mit der sie auf die Zahlung verzichten würden. ...

