Im Juli hat sich die US-amerikanische Notenbank FED gezwungen gesehen, die Leitzinsen erstmals wieder zu senken, so Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA.Damit habe sie jedoch nicht verhindern können, dass sich die Stimmung der Einkaufsmanager im Verarbeitenden Gewerbe in den USA weiter verschlechtert habe und in den negativen Bereich gesunken sei. Zur negativen Stimmung hätten dabei sicherlich auch die neuen Zölle auf chinesische Exporte in die USA beigetragen, die am 1. September in Kraft getreten seien und die die ohnehin hohe Verunsicherung noch verschärft haben dürften. Zudem deute wenig daraufhin, dass sich der Handelskonflikt in absehbarer Zeit entspannen werde. Umso mehr spreche hingegen für zusätzliche Strafzölle im weiteren Jahresverlauf. Die Konsequenz daraus: Mit der zunehmenden Unsicherheit im Verarbeitenden Gewerbe würden auch wieder die Sorgen hinsichtlich einer nahenden Rezession in den USA wachsen. Die invertierte Zinskurve verstärke diese Befürchtungen.

