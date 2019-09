Bonn (www.anleihencheck.de) - Am US-Rentenmarkt gaben die Renditen zum Wochenauftakt deutlich nach, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Treasuries hätten am Abend 6 Basispunkte niedriger als am Freitag mit 1,84% rentiert. Insbesondere die Anschläge auf saudi-arabische Ölanlagen am Wochenende und die damit zunehmenden Sorgen bezüglich einer Eskalation der Spannungen im Nahen Osten und Belastungen der globalen Konjunktur durch steigende Ölpreise hätten für eine erhöhte Nachfrage nach als sicher angesehenen US-Staatsanleihen gesorgt. Hierzulande habe sich ein ähnliches Bild ergeben, wobei die Bewegung aber deutlich moderater ausgefallen sei. Die 10-jährige Bundrendite sei um 2 Basispunkte auf -0,47% gesunken. ...

