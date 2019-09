Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Benchmarkanleihen setzten in der vergangenen Woche den in der Vorwoche gestarteten Aufwärtstrend fort und zogen deutlich an, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die Verzinsung zehnjähriger deutscher Bunds habe wieder die Marke von -0,50% überschritten, die Rendite amerikanischer Treasuries mit gleicher Laufzeit habe kurzzeitig die Marke von 1,90% touchiert. Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen liege aktuell bei deutlich gestiegenen 240 Basispunkten. Die Zinskurve (10J minus 2J) in den USA weise einen Spread von leicht auseinander gelaufenen 10 Basispunkten auf. Bei den europäischen Benchmarkanleihen liege der gleiche Term Spread nahezu unverändert bei 25 Basispunkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...