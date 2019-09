Paris (www.fondscheck.de) - Peter Frick stößt als zusätzlicher Finanzexperte zur Zürcher Business Unit des global tätigen Multi-Affiliate Riesen, so Natixis Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dies ist nach der Einstellung von Robert Pavic Urbas, Sales Director für die Deutschschweiz, ein weiterer Schritt zum Ausbau der Sales-Force von Natixis Investment Managers in Zürich. Peter Frick ist in seiner neuen Funktion für die Aktivitäten für institutionelle Kunden zuständig. ...

