Nur fünf Prozent der Deutschen haben laut einer Gfk-Studie bisher den E-Tretroller getestet. Ein Viertel würde das neue Fortbewegungsmittel ausprobieren.

Sie stehen, liegen und rollen an jeder Ecke: E-Scooter, elektrobetriebene Tretroller, gelten als die Shootings-Stars des innerstädtischen Verkehrs in Deutschland. Doch eine Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK (Nürnberg) ergab nun: 70 Prozent der Deutschen haben noch kein Interesse an dem neuen und in Deutschland erst seit Juni zugelassenen ...

