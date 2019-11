Der Berliner Scooter-Hersteller Unu gibt einen Marktreport heraus, der sich mit der Entwicklung des Scooter-Sharings weltweit befasst. Der zeigt ein Wachstum von 47 Prozent in Deutschland. Mit einem Wachstum auf 4.200 Scooter in Sharing-Nutzung kann der deutsche Markt eine Ausweitung um 47 Prozent aufweisen. Weltweit nahm der Sharing-Markt für Scooter sogar um 164 Prozent zu. 25.000 Elektrorollern in 2018 stehen 66.000 in diesem Jahr gegenüber. 99 Prozent der Scooter in Europa sind E-Roller Die sogenannten Kickscooter, also elektrische Tretroller, sind dabei nicht gemeint und ...

