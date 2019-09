marktEINBLICKE um 12: An den Börsen kehrt wieder Ruhe ein, MorphoSys mit neuem Umsatztreiber

Nach dem deutlichen Kursabschlag zum Wochenauftakt kann sich der DAX am Dienstag stabilisieren. So notiert der Index nur knapp unter dem Vortagesschlusskurs (-0,2 Prozent). Die Anleger halten sich einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed mit Neuinvestitionen offenbar vorerst zurück. Ebenfalls stabilisiert haben sich am Dienstag die Rohölpreise, die Gewinne von 0,9 Prozent (WTI) respektive 1,0 Prozent (Brent) verzeichnen.

Die Lage an der Frankfurter Börse: