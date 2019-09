Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eni nach einer Analyse von laufenden Ölförderprojekten in der Branche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Projekte seien in den vergangenen beiden Jahren allgemein wegen Kostensenkungen und einer höheren Effizienz rentabler geworden, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies spreche für seine ungebrochen optimistische Einschätzung des Sektors, mit der er zuletzt am Markt einer der letzten Experten gewesen sei./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-09-17/12:30

ISIN: IT0003132476