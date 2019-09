Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach der Genehmigung des Deals mit RWE durch die EU-Wettbewerbshüter auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Damit dürften sich die Anleger nun auf die 600 bis 800 Millionen Euro an Synergiepotenzial für Eon konzentrieren, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 08:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2019 / 08:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-09-17/12:34

ISIN: DE000ENAG999