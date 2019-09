Erfurt (ots) - Im Komponisten-Camp von "Dein Song" (ZDF) auf Ibiza wartet in der zwölften Staffel nach erfolgreichem Casting auf die jungen Songwriter*innen die nächste große Herausforderung: Zusammen mit der "Dein Song"-Band beginnt für die Nachwuchskomponist*innen ein kreativer Arbeitsprozess. Die Band setzt die musikalischen Ideen der jungen Songwriter*innen um, mit dem Ziel, sie bestmöglich auf den Auftritt vor der Jury vorzubereiten.



Denn beim Abschluss-Konzert auf der Insel-Bühne entscheidet die Jury mit "Tonbandgerät"-Sänger Ole Specht, "MIA."-Sängerin Mieze Katz sowie den beiden Jury-Neulingen Angelo Kelly und Singer-Songwriterin Lary, wer ins große "Dein Song"-Livefinale einziehen darf. Nur für acht junge Songwriter*innen erfüllt sich der Traum, mit einem prominenten Musikpaten den eigenen Song zu produzieren. Die ersten Musikpat*innen stehen bereits fest: Die Hip-Hop-Gruppe Die Orsons, das Berliner DJ- und Produzentenduo YoNotUs, Singer-Songwriterin LOTTE und ebenso Singer-Songwriterin Ilira haben für die aktuelle Staffel zugesagt. Während bei der Arbeit an den Songs volle Konzentration gefragt ist, darf Erholung und Spaß bei den jungen Musiker*innen auf Ibiza natürlich nicht zu kurz kommen: Das Moderations-Duo Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich hat einige Überraschungen vorbereitet und sorgt mit spannenden Entdeckungstouren und Fun-Aktionen für gute Laune und Abwechslung auf der Insel.



Sendestart der 12. Staffel im Frühjahr 2020Die 16-teilige ZDF-Doku-Serie "Dein Song" ist ab Frühjahr 2020 bei KiKA zu sehen und begleitet die Künstler*innen auf ihrem Weg vom Casting über das Komponistencamp bis hin zur Zusammenarbeit mit ihren prominenten Musikpat*innen. Im abschließenden großen Live-Finale entscheiden die TV-Zuschauer*innen per Telefon- und Onlinevoting, wer "Songwriter*in des Jahres" wird. Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich führen wie in den vergangenen Jahren durch die ganze Staffel.



Seit über einem Jahrzehnt begeistert "Dein Song" TV-Zuschauer*innen und -Expert*innen mit kreativer Nachwuchsförderung. So wurde das Format 2018 in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Zahlreiche prominente Musiker*innen wie Andreas Bourani, Lena Meyer-Landrut, Mark Forster, Wincent Weiss, Max Giesinger, Tim Bendzko, Max Mutzke, Rea Garvey, Peter Maffay, Johannes Oerding, Nena, Wolfgang Niedecken, David Garrett, Sarah Connor, DJ BoBo oder "Die Lochis" sind von der "Dein Song"-Philosophie überzeugt und standen den Nachwuchskomponist*innen bereits als Pat*innen zur Seite.



"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-film medienproduktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann und Corinna Miagtchenkov.



Weitere Informationen zu "Dein Song" finden Sie auf kika.de sowie in der Presselounge auf www.kika-presse.de.



Pressekontakt:



FOOLPROOFED GmbH

Public Relations - Social Media - Management

Eifelstraße 24

50677 Köln

Tel: +49 221 933 3080

Ansprechpartner: Markus Hermjohannes, Georg Vetten, Yonca Aktas

hermjohannes@foolproofed.de; vetten@foolproofed.de;

aktas@foolproofed.de;



Weitere Informationen:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Unternehmenskommunikation

Gothaer Straße 36

99094 Erfurt

Telefon: +49 361.218-1827

E-Mail: kika-presse@kika.de

kika-presse.de



Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4377432