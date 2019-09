Linz (www.anleihencheck.de) - Die kanadische Wirtschaft läuft gut, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das BIP-Wachstum habe im zweiten Quartal mit 1,50% positiv überraschen können. Zudem stütze das Lohnwachstum den privaten Konsum. Vor diesem Hintergrund liege die Inflationsrate mit 2% innerhalb des Zielbands der Bank of Canada (BoC) von 1% bis 3%. Dementsprechend hätten die Währungshüter auch im September an ihrer neutralen Haltung festgehalten und ihren Leitzinssatz bei 1,75% belassen. Angesichts der engen Handelspartnerschaft mit den USA könnte hingegen jede Eskalation im Handelsstreit mit China den Kanadischen Dollar (CAD) belasten. Zudem würden fallende Ölpreise einen wesentlichen Belastungsfaktor für den Kanadischen Dollar darstellen. Es sei zu erwarten, dass die kanadischen Notenbanker mit Blick auf ihre Kollegen der FED bis Anfang 2020 den Leitzins senken würden. Der Bloomberg-Bankenconsensus sehe EUR/CAD im vierten Quartal bei 1,4650, danach dürfte das Währungspaar tendenziell ansteigen. Datenseitig stehe morgen die Veröffentlichung der August-Verbraucherpreise auf der Agenda. (17.09.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...