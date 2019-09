Hannover (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt blieben Impulse durch Konjunkturdaten zum Wochenstart aus, so die Analysten der Nord LB.So habe die Suche der Anleger nach Sicherheit wegen des Drohnenangriffs auf Ölanlagen in Saudi-Arabien die Kurse bewegt. Die Notierungen der deutschen Staatsanleihen seien nach oben gegangen. Dasselbe Bild habe sich am US-Anleihenmarkt gezeigt: steigende Kurse auch hier. (17.09.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...