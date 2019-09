Leverkusen (www.anleihencheck.de) - Biofrontera beantragt europäische Zulassungserweiterung von Ameluz - AnleihenewsDie Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, hat am 28. August 2019 bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA den Antrag auf Zulassungserweiterung für Ameluz(R) zur Behandlung von milden und moderaten aktinischen Keratosen (AK) auf den Extremitäten sowie Rumpf/Nacken mit photodynamischer Therapie (PDT) eingereicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

