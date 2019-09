++ DE30 unterschreitet die Untergrenze der gestrigen Handelsspanne ++ Zalando fällt, da Großaktionär Bestand verkleinert ++ Lufthansa unter Druck durch Pläne einer Verdoppelung der Steuer auf Kurzstreckenflüge ++Europäische Anleger haben am Dienstag den Handel in schlechter Stimmung aufgenommen. Die Aktienindizes haben heute leicht nachgegeben. Einige Indizes konnten diesen Rückgang jedoch bereits umkehren, und wir beobachten Gewinne beispielsweise an den französischen und britischen Aktienmärkten. Der DE30 schwankt weiter um den gestrigen Schlusskurs von 12.380 Punkten. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend an der deutschen Börse wurde diese Woche gestoppt. Die gestrige Handelsspanne war durch zwei gleitende Durchschnitte begrenzt: Den 50er SMA als Widerstand (grüne Linie) und den 100er SMA ...

