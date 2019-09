Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Airbus-Aktien auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Analyst Chris Hallam stellte nach Berichten, dass die Welthandelsorganisation (WTO) im Streit mit Boeing EU-Subventionen für widerrechtlich erklären könnte, in einer am Dienstag vorliegenden Studie zwei Szenarien auf. Im ersten Szenario seien neue US-Zölle für Airbus gar nicht so folgenreich. Im zweiten Szenario mit einer Antwort der Europäischen Union könnten die Märkte in Europa und den USA für Dritte abgeschlossen werden. Für Airbus könne dies sogar von Vorteil sein./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 04:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-09-17/13:18

ISIN: NL0000235190