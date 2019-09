Riversand Technologies, ein führender Software-Anbieter von Cloud-nativem SaaS Master Data Management (MDM) und Product Information Management (PIM) kündigte heute die Ernennung von Mikkel Jensen als Executive Vice President für Europa und den Mittleren Osten an.

Mikkel verantwortet das Wachstum von Verkauf und Erträgen in Europa und im Mittleren Osten und hat die Aufsicht über den Geschäftsbetrieb in diesen Regionen. Er verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung im Master Data Management. Zuvor hatte er unterschiedliche Positionen mit zunehmendem Verantwortungsbereich bei Stibo Systems inne und war dort als EVP und VP für Produktstrategie tätig.

"Mit Mikkel und seinem tiefgründigen Wissen haben wir nun eine Kapazität für die Leitung der Regionen in Europa und im Mittleren Osten an Bord", sagte Upen Varanasi, Gründer und CEO von Riversand.

Riversand hat seinen Fußabdruck in Europa in den letzten Jahren ständig vergrößert. Inzwischen hat sich das Unternehmen im Product Information Management erfolgreich in führende Position gebracht und bedient die europäischen Top-Marken aus Einzelhandel, Vertrieb, Herstellung sowie aus der Energie- und Gesundheitsbranche.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Riversand, das derzeit in Europa und im Mittleren Osten auf Wachstumskurs ist. Ich möchte diesen Höhenflug in den Regionen weiterhin beschleunigen", sagte Mikkel.

Im Jahr 2018 schloss Riversand seinen Übergang vom Geschäftsmodell vor Ort zu Software as a Service (SaaS) ab. Das Marktforschungsunternehmen Gartner bezeichnete Riversand als den einzigen Visionär im dritten folgenden Jahr für Master-Data-Management-Lösungen im magischen Quadranten. Mehr über die Lösungen von Riversand erfahren Sie unter: https://www.riversand.com/solutions/

Über Riversand

Riversand ist weltweit Marktführer im Datenmanagement und ermöglicht es Unternehmen, ihre Daten sinnvoll, nutzbar und bedeutsam einzusetzen. Seine Master-Data-Management-Plattform ermöglicht es Riversand-Kunden, ihre eigenen Kunden besser kennenzulernen, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, Prozesse zu automatisieren, Risiken zu minimieren und ihre Geschäfte noch intelligenter zu betreiben. Besuchen Sie www.riversand.com, um sich weiter zu informieren und folgen Sie dem Unternehmen unter @RiversandMDM auf Twitter und Riversand auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

