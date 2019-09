Die Hydro Aluminium in Grevenbroich wird in der Sparte der "Rolled Products" mit Einstellung der Produktion am Ende des Jahres mindestens 350 Arbeitsplätze streichen, der Betriebsrat befürchtet 500. "Enttäuschende finanzielle Ergebnisse" seien aus Sicht des Unternehmens dafür die Ursache. Der nun folgende Ablauf folgt den bisherigen Mustern. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...