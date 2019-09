Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hennes & Mauritz nach Umsatzzahlen von 130 auf 140 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie für den Textilhändler in diesem und dem kommenden Geschäftsjahr um bis zu 3 Prozent an und begründete die Kurszieländerung mit einem nach vorn verschobenen Bewertungshorizont. Dies ändere aber nichts an seiner Verkaufsempfehlung für die Aktie./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 18:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-09-17/13:21

ISIN: SE0000106270