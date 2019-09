München (ots) -



Das Thema:

Die unheimliche Weltmacht: Wie bedrohlich ist China?



Der Handschlag zwischen dem deutschen Außenminister und einem

Hongkonger Studentenaktivisten hat zu einer diplomatischen Krise

geführt und gezeigt, wie schwierig die Beziehungen zwischen

Deutschland und China sind. Einerseits sind die Länder wirtschaftlich

eng miteinander verbunden, andererseits in ihrem politischen

Wertekanon weit voneinander entfernt. Kritik an der Unterdrückung von

Minderheiten verbitten sich die chinesischen Machthaber als

"Einmischung in innere Angelegenheiten". Sind wir zu freundlich

gegenüber Peking, um Milliardengeschäfte nicht zu gefährden? Ist es

für unsere Wirtschaft riskant, wenn chinesische Konzerne deutsche

Unternehmen kauft? Und erleben wir zwischen den USA und China einen

neuen kalten Krieg?



Gäste:

Frank Thelen (Unternehmer und Investor, "Die Höhle der Löwen")

Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses)

Hao Gui (chinesischer Journalist)

Kai Strittmatter (langjähriger China-Korrespondent)

Bernhard Alscher (Bürgermeister)



"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt

vom WDR in Zusammenarbeit mit der vincent productions GmbH.



