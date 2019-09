Deutsche Industrie REIT-AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Deutsche Industrie REIT-AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab 17.09.2019 / 13:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. Deutsche Industrie REIT-AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab Rostock, 17. September 2019 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (WKN A2G9LL / ISIN DE000A2G9LL1) (die "Gesellschaft") hat die am 2. September 2019 beschlossene Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 2019/I nunmehr in voller Höhe zu einem Preis von EUR 15,75 je Aktie platziert und wird somit 951.873 neue Aktien ausgeben. Im Rahmen der Privatplatzierung haben neue Investoren in die Gesellschaft investiert. Zudem haben eine Vielzahl bestehender Aktionäre im Rahmen des Bezugsangebots an der Kapitalerhöhung teilgenommen. Mit Durchführung der Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 15,0 Mio. zufließen. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Finanzierung weiterer Akquisitionen und Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen. Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 18. September 2019 in das Handelsregister eingetragen werden. Unter den Voraussetzungen des Artikels 1 Abs. 5 lit. a) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sollen die neuen Aktien unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister prospektfrei zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie am regulierten Markt an der Börse Berlin zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung der Gesellschaft am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und am regulierten Markt an der Börse Berlin wird voraussichtlich am 19. September 2019 erfolgen. Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 17.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 874719 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 874719 17.09.2019 ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9 AXC0160 2019-09-17/13:51