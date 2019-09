Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von RWE nach der Zustimmung der EU-Kommission zur Übernahme von Innogy durch Eon auf mit einem Kursziel von 35 Euro aus der "Conviction Buy List" belassen. Damit nehme die Wandlung von RWE in einen reinen Anbieter von Strom aus erneuerbaren Energien Fahrt auf, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag im März dürfte nun der nächste große Impulsgeber werden./bek/ag

ISIN DE0007037129

