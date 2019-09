Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MagForce AG die erste Studienphase auf dem Weg zur Zulassung einer Technologie zur Prostatabehandlung in den USA erfolgreich abgeschlossen. Mit einer Zulassung rechne GBC in der zweiten Jahreshälfte 2020. In der Folge bestätigen die Analysten bei einem reduzierten Kursziel das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 weitere Meilensteine in der Kommerzialisierung der eigenentwickelten Technologie und der Marktzulassung in den USA erreicht. Bei einer in Europa zur Behandlung bösartiger Gehirntumore zugelassenen Technologie werde die Expansionsstrategie weiter fortgesetzt. Zudem sei es gelungen, bei einer mobilen Lösung zwei Kooperationsvereinbarungen mit Behandlungszentren abzuschließen. Laut GBC werde die Gesellschaft auch in Europa in der Lage, einen Anstieg der zuletzt noch sehr niedrigen kommerziellen Behandlungserlöse zu erzielen. Die Grundlage dafür sollen neu erschlossene Behandlungszentren und die Fortsetzung der Expansionsstrategie sein.

Durch die mobile Lösung könne MagForce neue Kooperationen schnell umsetzen, da keine feste Installation innerhalb der Krankenhaus-Infrastruktur notwendig sei. In den Umsatzprognosen unterstelle das Analystenteam insbesondere ab dem Geschäftsjahr 2020 einen deutlichen Anstieg der kommerziellen Behandlungsumsätze in Europa. Die Erschließung des deutlich umfangreicheren Prostatasegments in den USA habe GBC in den Prognosen ab Ende des Geschäftsjahres 2020 eingeplant. Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 13,50 Euro (zuvor: 15,30 Euro), bestätigen aber weiterhin das Rating "Kaufen".

