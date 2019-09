BERLIN (Dow Jones)--Die CDU-Politikerin Katherina Reiche wird nach der Innogy-Übernahme durch Eon eines der wichtigsten Netzgeschäfte des neuen Konzerns leiten. Sie werde neue Vorstandsvorsitzende des bisherigen Innogy-Unternehmens Westnetz, teilte Eon-Chef Johannes Teyssen mit. Der Verteilnetzbetreiber mit Geschäften in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Teilen Niedersachsens sei "das mit Abstand größte Netzunternehmen Deutschlands", so Teyssen. "Das ist schon ein Wummer." Dieses Unternehmen werde die bisherige Hauptgeschäftsführerin des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) übernehmen. Westnetz soll nach der Innogy-Integration umbenannt werden, der Arbeitstitel sei "West-Energie", sagte der Eon-Chef.

Die Besetzung Reiches sei "ein klares Signal, wie wichtig uns die weiterhin enge Partnerschaft mit Kommunen und Stadtwerken ist", erklärte Teyssen mit Blick auf die Kritik mehrerer Regionalversorger an der Innogy-Zerschlagung. Für die Spitzenposition kam die bisherige Innogy-Vorständin Hildegard Müller nicht zum Zuge, auch weitere Topmanager gehen dort leer aus. Der neue Eon-Vorstand wird der alte sein und ohne einen einzigen Vertreter der Innogy SE auskommen. In der Etage darunter seien Eon- und Innogy-Manager allerdings gleichermaßen vertreten, so Teyssen. Der Anteil weiblicher Führungskräfte auf dieser Ebene steige von 20 auf rund 25 Prozent.

Wechsel gibt es auch im neuen Aufsichtsrat von Eon. Er wächst von 14 auf 20 Mitglieder. Neben dem RWE-Vorstandsvorsitzenden Rolf Martin Schmitz sollen der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Ulrich Grillo, und die US-Unternehmensberaterin Deborah B. Wilkens für die Anteilseigner ernannt werden. Beide sind bislang noch Mitglieder des Innogy-Aufsichtsrats. Außerdem sollen drei Innogy-Arbeitnehmervertreter in den neuen Eon-Aufsichtsrat wechseln.

