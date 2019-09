Marbach ist auf Expansionskurs: Neben seinen Aktivitäten in Mexiko, China und den USA erweitert das Unternehmen seine Kapazitäten in Polen. Nach den zwei angestammten polnischen Werken in Tarnowskie Góry und Kielce mit zusammen rund 175 Mitarbeitern kommt ein neues Werk in Poznan mit 50 Mitarbeitern hinzu.Geschäftsführer von Marbach Polen, Pavol Kunstar, erklärt: "Die beiden Marbach-Standorte in Polen sind ein starkes Standbein der weltweit tätigen Marbach-Gruppe. Die Nachfrage nach Marbach-Werkzeugen hat in den letzten Jahren in Polen stetig zugenommen. Einzige Möglichkeit, die Nachfrage nachhaltig ...

