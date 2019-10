Andersen Global hat heute bekanntgegeben, dass Andersen Tax Legal in Polen mit einem neuen Büro in Torun expandiert, um seine Kunden im nördlichen und mittleren Polen zu betreuen. Torun ist einer von vier Standorten in Polen, an denen Andersen Global über seine Mitglieder und Kooperationspartner vertreten ist.

Im Januar 2019 wurde Andersen Tax Legal in Polen zur Mitgliedsfirma von Andersen Global. Das Team in Polen stellt Steuer- und Rechtsdienste, Leistungsverrechnung sowie Beratungsdienste wie etwa Beratung zur Mehrwertsteuer, Due Diligence, Zollberatung, Fusionen und Übernahmen, Arbeitsrecht, Verwaltungsrecht und Gutachten für Kunden bereit.

"Dies bedeutet eine großartige Ergänzung für unser kontinuierliches Wachstum und das Wachstum unserer Fachleute. Dank des neuen Büros können wir nicht nur unsere Dienstleistungskapazitäten innerhalb Polens verstärken. Auch unsere Fähigkeit, Kunden außerhalb des Landes zu erreichen und zu betreuen, wird damit verbessert", sagte Marcin Matyka, Managing Partner bei Andersen Tax Legal in Polen. "Strategisch gesehen besitzen Torun und seine Metropolregion eine perfekte Kombination von Eigenschaften, die die Stadt absolut geeignet für wirtschaftliche Entwicklung machen: Standort, hochwertiger Stellenmarkt, solide technische Infrastruktur sowie eine unbestreitbare Energie, die sich äußerst vorteilhaft auswirkt."

Aleksandra Kalinowska, Partnerin bei Andersen Tax Legal in Polen, fügte hinzu: "Torun ist ein äußerst interessanter Markt, und wir erhalten bereits Feedback, dass dieser Markt für das bereit ist, was unser Team bieten kann: erstklassigen, nahtlosen Service. Unser Team in Polen kann unsere Präsenz dank dieser Ergänzung weiter in die gesamten Region ausdehnen, und wir freuen uns sehr darauf, ihren Effekt in den kommenden Jahren zu beobachten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 149 Standorten präsent.

