NEW YORK, Sept. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis SAS ("Koelis" oder das "Unternehmen") und InnovaHealth Partners, LP ("InnovaHealth") gaben heute gemeinsam mit Medevice Partners ("Medevice") bekannt, dass InnovaHealth Wachstumskapital in Koelis investiert und eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft erworben hat.



Koelis ist ein führender Innovator auf dem Markt für bildgeführte Systeme zur Diagnose und Behandlung von Prostatakrebs. Die Produkte des Unternehmens verfügen über behördliche Zulassungen und werden bereits in den USA, in Europa und in den meisten asiatischen Märkten vermarktet. Das System Trinity von Koelis bietet marktführende Funktionen wie die "Fusion"-Bildgebung, Organverfolgung, Roboterassistenz und Fokustherapie. Das Koelis-System ist eine wichtige neue Technologie, die es Urologen ermöglicht, Prostatakrebs genauer zu diagnostizieren und Patienten weniger invasive, nicht-radikale Behandlungsmöglichkeiten anzubieten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Grenoble, Frankreich, und Boston, Massachusetts, USA, und unterhält eine Niederlassung in Hongkong.

Antoine Leroy, Chief Executive Officer von Koelis, sagte: "Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit InnovaHealth, dessen Spezialisierung auf Medizinprodukte den Wert unseres Unternehmens erheblich steigern wird. InnovaHealth ist der ideale Partner, um das globale Geschäftswachstum unseres Unternehmens zu unterstützen, da es sich in seinem Portfolio bewährt hat, eine Wertschöpfung zu erzielen. Seine strategischen Beziehungen, sein globales Kliniknetzwerk und sein Kapital werden in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle spielen."

Cécile Real, Präsidentin und CEO von Medevice, fügte hinzu: "Als enger operativer und finanzieller Partner von Koelis seit 2012 teilen wir Antoines Begeisterung und heißen das Team von InnovaHealth willkommen, während wir alle in die nächste Phase des Wachstums und der Wertschöpfung des Unternehmens eintreten."

Mortimer "Tim" Berkowitz III, Präsident und CEO von InnovaHealth, sagte: "Bei der Transformation der Art und Weise, wie Prostatakrebs diagnostiziert und behandelt wird, sehen wir ein enormes Potenzial, die differenzierte Technologie von Koelis in einem globalen Markt von 2,5 Milliarden US-Dollar zu skalieren, wo sie erhebliche unerfüllte klinische Bedürfnisse abdecken wird." InnovaHealth mit Sitz in den USA ist das führende mit Privatkapital finanzierte Unternehmen für medizintechnische Geräte. Das Team von InnovaHealth verwaltet rund 200 Millionen US-Dollar und verfügt gemeinsam über mehr als 100 Jahre Erfahrung mit Investitionen am globalen Medizinproduktemarkt.