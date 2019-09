Aus drei Energiekonzernen werden zwei: E.On und RWE teilen die RWE-Tochter Innogy unter sich auf. Kunden sollten künftig bei der Wahl des Stromtarifs noch genauer hinschauen, raten Verbraucherschützer.

Die EU-Wettbewerbshüter haben dem Stromkonzern E.On die Übernahme von Teilen der RWE-Tochter Innogy unter Auflagen erlaubt. Damit kann eines der größten Tauschgeschäfte in der deutschen Energiewirtschaft starten. Das hat Folgen für Konkurrenten und Verbraucher.

Was wollen E.On und RWE mit der Zerschlagung von Innogy erreichen?Das alte Geschäftsmodell der Energieriesen, das von der Erzeugung in Großkraftwerken über den Transport bis zum Verkauf in Gebietsmonopolen reichte, ist durch die Liberalisierung des Strommarkts und die Energiewende zusammengebrochen. E.On hatte deshalb zunächst seine Kohle- und Gaskraftwerke abgestoßen, RWE gliederte seine erneuerbaren Energien, die Netze und das Endkundengeschäft in die Tochter Innogy aus. Beide Maßnahmen reichten aber nicht, um die schwankenden Riesen dauerhaft zu stabilisieren. E.On will sich deshalb auf den Transport von Strom und Gas sowie den Verkauf von Energie und Dienstleistungen konzentrieren. RWE soll schrittweise vom Braunkohleverstromer zum Ökostrom-Anbieter werden.

Welchen sauren Drops musste E.On lutschen für das Ja aus Brüssel?Nachdem Europas Wettbewerbshüter Bedenken erkennen ließen, hatte E.On Angebote gemacht für Verkäufe. Man wollte "nicht mit dem Kopf durch die Wand", sagte der sichtlich gut gelaunte Konzernchef Johannes Teyssen am Dienstag. "Da bekommt man nur eine blutige Nase." Innogys profitables Tschechien-Geschäft wird spätestens in einem Jahr verkauft, zudem trennen sich die Essener von ihrem Deutschland-Geschäft mit Strom, der zum Heizen genutzt wird, also für Nachtstromöfen und Wärmepumpen. Insgesamt gehen so zwei Millionen Kunden verloren - was bei insgesamt ...

