Das neuartige Coronavirus hält die Welt weiterhin in Atem. Nicht nur an den Aktienmärkten sind die Auswirkungen der noch nicht unter Kontrolle gebrachten Pandemie spürbar. Auch mehr und mehr Unternehmen geraten im Zuge dessen unter Druck. So auch der iKonzern Apple.? Coronavirus weiterhin nicht unter Kontrolle? Kunden spüren Lieferengpässe bei Apple? Ersatzteile, iPad Pro und iPhone 11 werden knappCorona lässt Welt nicht losDie Welt ist weiter fest im Griff des Coronavirus, ...

