Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat eine prioritäre Prüfung der US-Gesundheitsbehörde FDA für einen Impfstoff gegen das Ebola Zaire-Virus namens V920 erhalten. Proben des neuen Mittels sollen aus neuen Werken in Deutschland und den USA stammen. Vorbörslich steigen Merck-Aktien um 0,2 Prozent. Seit Jahresbeginn ergibt sich ein Plus von 7,4 Prozent, während der SPDR Health Care Select Sector ETF (XLV) 5,6 Prozent und der Dow Jones Industrial Average 16,1 Prozent vorgerückt sind.

September 17, 2019 08:44 ET (12:44 GMT)

