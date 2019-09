17.09.2019 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1) hat die am 2. September 2019 beschlossene Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 2019/I nunmehr in voller Höhe zu einem Preis von EUR 15,75 je Aktie platziert und wird somit 951.873 neue Aktien ausgeben. Im Rahmen der Privatplatzierung haben neue Investoren in die Gesellschaft investiert. Zudem haben eine Vielzahl bestehender Aktionäre im Rahmen des Bezugsangebots an der Kapitalerhöhung teilgenommen. Mit Durchführung der Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 15,0 Mio. zufließen. Der ...

