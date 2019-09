Am Rande der IAA machte VW-Chef Herbert Diess unmissverständlich deutlich, was er vom Wasserstoff-Antrieb hält: "Das ist einfach Unsinn", so Diess. Doch Konkurrenten und Bundesminister sehen das ganz und gar anders.

Sichtlich gut gelaunt und unter Showeffekten stellte Herbert Diess am Abend vor dem ersten Tag der IAA in Frankfurt den ID.3 von VW vor. Der bedeutet für den Konzern nichts weniger als den Einstieg ins Elektrozeitalter. Diess hat sich auf den Elektromotor eingeschossen - und zwar klipp und klar. Nur zwei Tage nach der Präsentation äußerte er sich in einer Gesprächsrunde mit Journalisten, in der auch die WirtschaftsWoche vertreten war, überaus kritisch zum konkurrierenden Wasserstoffantrieb, an dem unter anderem sein ehemaliger Arbeitgeber BMW arbeitet.

Auf der IAA stellte der Münchner Autobauer nämlich den "BMW i Hydrogen Next" vor. Dabei handelt es sich um einen auf Wasserstoffantrieb umgerüsteten BMW X5, ein SUV. In den kommenden drei Jahren will BMW eine Testflotte mit diesem Fahrzeug aufbauen. Angesprochen auf diese IAA-Präsentation von BMW lachte Diess und sagte: "Das machen die?" Er sei sich "sehr sicher", dass das Wasserstoffauto in den kommenden zehn Jahren keine relevante Option für den Antrieb von Autos sei, so Diess. Mit Blick auf japanische Autohersteller, die den Wasserstoffantrieb stark unterstützen, sagte Diess: "Also dass man Wasserstoff aus Braunkohle herstellt und mit Schiffen nach Japan transportiert und dort in Autos füllt, das ist einfach Unsinn."

Die Äußerungen des VW-Chefs und die Meldung der WirtschaftsWoche dazu haben für Aufsehen gesorgt - nicht nur in der Automobilbranche. Vor allem in der Politik ist der Wasserstoff in den letzten Wochen im Rahmen der Klimadebatte zu einem bedeutenden Thema geworden. In Berlin und anderswo ist man ganz anderer Meinung als in der Chefetage des größten Automobilherstellers der Welt.

Kritik kommt etwa von einem Politiker, der eine große Nähe zu VW vorzuweisen hat, da er als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen im VW-Aufsichtsrat sitzt. Am Tag nach den Äußerungen des VW-Chefs hat SPD-Politiker Stephan Weil Diess in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" ...

