Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach der Zustimmung der EU-Kommission zum Eon betreffenden Tausch von Geschäftsaktivitäten mit Innogy und RWE auf "Kaufen" belassen. Die erwarteten Ergebnissteigerungen infolge der Fokussierung auf die Stromproduktion und den Ausbau der Erneuerbaren Energien seien in der Bewertung nicht ausreichend abgebildet, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte beließ den fairen Wert je RWE-Aktie bei 28,50 Euro./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2019 / 14:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2019 / 14:29 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

