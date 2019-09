Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street scheinen sich die Anleger auf die anstehende Notenbank-Sitzung zu konzentrieren. Morgen äußert sich Fed-Chef Jerome Powell. Heute halten sich Marktteilnehmer merklich zurück. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Netflix, Alibaba, Shopify, AT&T, Match Group, Momo, Uber und Lyft. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.