1irstcoin LLC: Dcoin & VinDAX begeben Listing für 1irst (FST) Token und öffnen damit die Märkte in Fernost DGAP-News: 1irstcoin LLC / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Markteinführung 1irstcoin LLC: Dcoin & VinDAX begeben Listing für 1irst (FST) Token und öffnen damit die Märkte in Fernost (News mit Zusatzmaterial) 17.09.2019 / 15:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dcoin & VinDAX gehören zu den 30 global führenden Kryptowährungsbörsen mit Schwerpunkt auf die bestehenden Märkte in Fernost. Die asiatischen Märkte in Fernost gelten dabei als die umsatzstärksten Felder für Kryptowährungen und den damit verbundenen Finanzinstrumenten weltweit. Dcoin & VinDAX runden damit das Handelsangebot neben p2pb2b.io des 1irst (FST) Token als gelungene Ergänzung ab. Parallel zu den genannten Listings erfolgen mehrere Delistingprozesse des 1irst (FST) Token an unregulierten Kryptowährungsbörsen, welche nicht den Maßgaben des KYC Standards und der AML Anforderungen entsprechen. Damit macht die 1irstcoin LLC den Weg zu den 200 führenden Kryptowährungen zu gehören frei. Das neue Regelwerk von Coinmarketcap.com (CMC) bedingt für ein sogenanntes Top Ranking genau diese Voraussetzungen. Dazu zählt zum einen die Umsatzstärke, als auch ein Listing an mindestens drei Handelsplätzen mit Referenzen und entsprechenden Standards. Das Ziel der 1irstcoin LLC ist es, für neue und bestehende Investoren ein attraktives und reguliertes Umfeld zu schaffen und um wie geplant zeitnah an der Okex Kryptowährungsbörse gelistet werden zu können. Okex gilt global als eine Tier1 Kryptowährungsbörse mit extrem hoher Liquidität und bester Reputation. Es ist zu erwarten, dass der mehrheitliche Teil aller gehandelter Kryptowährungen bis zum Jahresende nicht in der Lage sein wird, die neuen Maßgaben und aufkommenden Regulationen zu erfüllen. Dieser Umstand wird von 1irstcoin als Chance erachtet und konsequent durch den Umbau der eigenen Strukturen vorangetrieben. Die Geschäftsleitung der 1irstcoin LLC geht davon aus, dass eine gesunde Marktbereinigung zu einer Erhöhung der Transparenz und Akzeptanz von Kryptowährungen im Allgemeinen führen wird. Der Gedanke einer Indexierung von Kryptowährungen nach dem Vorbild bestehender Börsenplätze dient der Gesamtschau und verbessert somit die Bewertbarkeit für Investoren. Kutaissi, den 17. September 2019 Peter Sommer Direktor und Gründer 1irstcoin LLC Über 1irstcoin LLC: 1irstcoin LLC gilt als lizensierter Finanzdienstleister unter Recht-, und gesetzlicher Maßgabe der Freezone Kutaissi in der Republik von Georgien. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen-, und Produkte im Segment von Kryptowährungen und Blockchain-Technologien. 1irstcoin LLC sieht sich als exklusive Finanzboutique in der Ära der Blockchain und möchte sich mit innovativen Finanzprodukten als eines der führenden Adressen für private und institutionelle Investoren etablieren. Weitergehende Informationen unter https://www.1irstcoin.com 1irstcoin LLC Free Industrial Zone Avtomshenebeli 88 4600 Kutaissi Republik Georgien Peter Sommer Director 1irstcoin LLC Investor Relation Jenny Lam, Director Public Relation & Development Email: info@1irstcoin.com Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/firstcoin/875033.html Bildunterschrift: 1irstcoin LLC 17.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 875033 17.09.2019 AXC0203 2019-09-17/15:55