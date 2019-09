Aktien des Spezialsoftwareherstellers RIB Software haben sich in den letzten Tagen erneut an ihre Jahreshochs bei 20,98 Euro herangepirscht und könnten diese bald einem ausgiebigen Test unterziehen. Seit Ende des Jahres 2018 herrscht in dem Wertpapier ohnehin eine steile Aufwärtsbewegung, die als klare Reaktion auf die vorausgegangenen Kursverluste von 36,10 Euro anzusehen ist. Das gesamte Aufwärtspotenzial wurde jedoch noch nicht abgeschöpft, weitere Kursgewinne lassen sich bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Jahreshochs von 20,98 Euro ableiten und können für ein finales Long-Investment herangezogen werden.

Hop oder Top

Bleiben Käufern weiter am Ball und das Wertpapier legt mindestens über 21 Euro zu, könnte weiteres Aufwärtspotenzial ...

