Schock am Ölmarkt! Mit dem Drohnenangriff auf eine Raffinerie in Saudi Arabien sprang der Preis für das schwarze Gold zwischenzeitlich 20 Prozent in die Höhe. Wie die Anleger beim Börsenspiel Trader darauf reagiert haben und wem die Entwicklung in die Karten spielte, verrät Trader-Spielleiter Anouch Wilhelms. Er verrät zudem, wer sich den Wochengewinn sicherte und gibt Tipps für die laufende Woche.